Эмилио Бутрагеньо - о возможном возвращении Роналду в «Реал»: Все возможно

«Посмотрим, что будет. Сейчас вся наша энергия и все наши мысли направлены на Лигу чемпионов, но всё возможно», — цитирует Бутрагеньо Football Italia.

Роналду выступал за испанский клуб с 2009 по 2018 год. В составе «Реала» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.

Также в период выступлений за мадридцев португалец четырежды становился обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, в которых забил забил столько же мячей и отдал две результативных передачи.

Соглашение Роналду с туринским клубом действует до 2022 года.