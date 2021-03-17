Гвардиола превзошел Моуринью по числу побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчетер Сити» Хосеп Гвардиола вышел на четвертое место среди наставников команд по числу побед в Лиге чемпионов.
Победа над менхенгладбахцами со счетом 2:0 стала для испанского специалиста 82-й.
Гвардиола смог опередить португальского тренера Жозе Моуринью, одержавшего 81 победу.
Отметим, что на первом месте в данном рейтинге находится бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон - 102 выигранные встречи, на второй строчке - главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти (89), третью позицию занимает экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер (86).
источник: «Советский спорт»