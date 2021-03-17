Роман Терюшков: Идову и Мирзов – одни из лидеров «Химок», нам бы хотелось сохранить их в команде

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с возможным выкупом «Химками» левого защитника Брайана Идову и атакующего полузащитника Резиуана Мирзова.

Отметим, оба игрока были арендованы до конца сезона-2020/21.

– Мирзов и Идову одни из лидеров клуба, поэтому хотелось бы их оставить, но все будет зависеть от тех условий, которые предложит «Спартак» и условий контракта. С Брайаном будем переговариваться лично на тему того, где он будет продолжать карьеру. С «Локомотивом» у него истекает соглашение летом, так что он сам будет решать. Будем ориентироваться на то, что скажет главный тренер, на его видение состава, – приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Мирзова пять голов в 12 матчах за «Химки». У 28-летнего Идову 22 проведенные встречи, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами.

После 22 туров РПЛ подмосковный клуб занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. От зоны еврокубков команду Игоря Черевченко отделяют пять очков.