Ивица Олич: Если ЦСКА обыграет «Зенит», то вновь включится в борьбу за чемпионство

Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча между армейским клубом и «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 17 марта, в Москве. Начало игры – в 20:00 мск. В первом круге победу одержал клуб из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

– Очень тяжелый матч для обеих команд, фаворита в нем нет. «Зенит» – один из главных претендентов на чемпионство, но сейчас питерцы не в такой хорошей форме. Фактически это ключевая игра для обоих клубов. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство. Позитивный результат очень важен для атмосферы внутри коллектива. Поэтому армейцам ни в коем случае нельзя проигрывать, – цитируют Олича «Известия».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА с 40 очками идет на третьей строчке.

В предыдущем туре армейцы сенсационно уступили «Арсеналу» в Туле со счетом 1:2. Что касается сине-бело-голубых, то подопечные Сергея Семака на своем поле разгромили «Ахмат» (4:0).