Александр Большунов: Будет сложно противостоять Клэбо в борьбе за спринтерский глобус

Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги нынешнего сезона.

Отметим, что 24-летний спортсмен стал победителем общего зачета Кубка мира, набрав 1765 очков. Второе место занял его соотечественник Иван Якимушкин (800 очков). Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клэбо (663).

– Все прошло так, как я и хотел. Сначала же вообще не было понятно, состоится ли сезон, но в итоге практически все прошло согласно плану. У меня все же своя дорога. За спринтерский глобус побороться будет сложно, Клэбо пока еще сильнейший в этом виде программы. Он будет пытаться залезать на мою территорию, я – на его, – цитирует Большунова ТАСС.

Помимо победы в общем зачете россиянин стал лучшим в зачете дистанционщиков, завоевав большой и малый Хрустальные глобусы. Однако в спринтерском зачете он ни разу не побеждал в своей карьере..