Джан Пьеро Гасперини: Было ощущение, что «Аталанта» могла проявить себя лучше в матчах с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Реалу» (1:3).

Отметим, что в первой игре итальянский клуб проиграл своему сопернику со счетом 0:1. Тем самым, «бергамаски» завершили свои выступления на турнире.

– Я разочарован результатом. Мне кажется, что моя команда имела возможность сыграть лучше. Однако все пошло не по плану. Это отчасти и наша вина. В любом случае, я скажу, что мы получили великолепный опыт в играх с лучшими коллективами Европы. Нам удалось выбить из турнира «Аякс» и выйти в плей-офф в группе с «Ливерпулем», – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне ЛЧ клуб из Бергамо попал в группу D, где им противостояли «Аякс», «Ливерпуль» и «Мидтьюлланд». Итальянская команда набрала 11 очков и заняла второе место.