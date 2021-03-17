Игорь Лебедев: Карасев не нарушил никаких правил УЕФА, не встав на колено

Депутат Государственно думы Российской федерации Игорь Лебедев прокомментировал решение российских судей во главе с Сергеем Карасевым не становиться на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Менхенгладбах).

«Black Lives Matter – это американское движение, в России его нет, – отметил Лебедев в интервью для Sport24.ru Да, некоторые футболисты в европейских странах в знак поддержки BLM встают на колено, но Карасев из России – у нас эта акция не принята. На государственном уровне никто не выражал поддержку этому движению.

Если бы Карасев по-человечески поддерживал BLM, в чем я сильно сомневаюсь, то он бы встал на колено. Раздувать из этого скандал – чушь собачья. В каждой стране есть свои акции: в США защищают темнокожих, в Европе – ЛГБТ-сообщества. Нам теперь по каждому поводу колено преклонять или подпрыгивать? Да, вчера на поле только наши арбитры не встали на колено, но ведь далеко не все футболисты это делают, в том числе и темнокожие. Считаю, это личное право каждого человека. Карасев не нарушил никаких правил УЕФА, поэтому последствий быть не должно».

Общественное движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»), выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, существует с 2013 года.

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» 2:0 после победы с таким же счетом в первом матче и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.