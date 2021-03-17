Йоррит Хендрикс: Считаю, что РПЛ сильнее чемпионата Нидерландов

Опорный полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал свое решение перейти из ПСВ в московскую команду.

Отметим, что прошедшей зимой красно-белые заплатили за переход 26-летнего голландца 500 тысяч евро, подписав с игроком контракт на 3,5 года.

– Конечно, тяжело покидать клуб, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского. Здесь очень много борьбы. К тому же сейчас поля не лучшего качества, показывать на них красивый футбол очень сложно. В таких условиях решают физическая готовность и характер. В России нужно выложиться на 10 процентов больше, чтобы выиграть матч, – приводит слова Хендрикса пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в четырех матчах столичной команды, не отличившись результативными действиями. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 22 туров.

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