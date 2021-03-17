В УЕФА прокомментировали поведение Карасева во время акции в поддержку Black Lives Matter

В Европейском союзе футбольных ассоциации (УЕФА) прокомментировали решение Сергея Карасева и его помощников не становиться на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Менхенгладбах).

Как сообщает RT, ссылаясь на «РИА Новости», в УЕФА считают этот жест добровольным. В регламенте организации не предусмотрено наказание, если официальные лица не хотят преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» во второй раз обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Обе встречи прошли в столице Венгрии Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.