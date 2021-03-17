«Севилья» готова продать Кунде в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов евро

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может этим летом продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Sun, руководство испанской команды снизило свои требования по трансферу 22-летнего француза на 20 миллионов евро. Теперь потенциальным покупателям придется заплатить за игрока 60 миллионов евро.

Отмечается, что главным претендентов на футболиста является «МЮ», считающий защитника идеальным вариантом для усиления своей оборонительной линии.

Также игроком интересуются «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Ювентус».

Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, забив три гола.