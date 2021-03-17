Сафонов возобновил тренировки с «Краснодаром» (фото)

Голкипер Матвей Сафонов возобновил тренировки с главной командой «Краснодара» накануне домашнего матча 23-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Об этом сам футболист сообщил в своем инстаграме, опубликовав фото с тренировочной базы и сделав такую подпись:

«Наконец-то вернулся на поле».

Как сообщал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, 22-летний Сафонов пропустил первые официальные матчи зелено-черных в нынешнем году из-за травмы.

Прошлый раз голкипер выходил на поле в чемпионате России 5 декабря прошлого года в домашнем матче против «Ротора» (2:0), а всего на его счету 14 игр в РПЛ в нынешнем сезоне, три из которых были «сухими».