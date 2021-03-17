Все матчи 23-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

Все матчи 23-го тура чемпионата России 17, 18 и 19 марта начнутся с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике ростовского СКА и сборной СССР Юрии Шикунове.

Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

Юрий Иванович ушел из жизни 15 марта на 82-м году жизни. На протяжении карьеры футболиста Шикунов выступал за «Торпедо» (Таганрог), СКА (Ростов-на-Дону) и «Ростсельмаш». В 1964 году он стал серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной СССР, хотя ни разу не вышел на поле в двух матчах финального турнира ЧЕ.

В 1966 году в составе СКА Шикунов стал обладателем серебряных медалей чемпионата Советского Союза. После завершения карьеры футболиста Юрий Иванович был начальником СКА, тренером «Ростсельмаша» и тренировал «Шахтер» из города Шахты Ростовской области.

Сегодня 17 марта состоятся первые три матча 23-го тура. В 18:00 по московскому времени начнется встреча «Ротор» – «Ростов», а 20:00 прозвучат стартовые свистки игр «Ахмат» – «Арсенал» и ЦСКА – «Зенит».