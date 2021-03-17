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КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.90 Х 3.90 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.98 Х 3.60 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ахмат 0 Арсенал 0 П1 1.82 Х 3.50 П2 5.00
Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.38
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Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Лёвен Брауншве 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Уиком Уондерер 0 Барнсли 0 П1 5.30 Х 3.80 П2 1.71
Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форе 0 Норвич Сити 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.86
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Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.85 Х 3.00 П2 2.85
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17 марта 13:57

Алексей Сутормин: «Зениту» хочется уйти на паузу в чемпионате на хорошей ноте

Сегодня петербургский клуб сыграет в гостях против ЦСКА.

Фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в преддверии матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА оценил шансы своей команды в игре с армейцами.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 17 марта, в Москве. Начало встречи – в 20:00 мск. В первом круге чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 2:1.

– После игры с ЦСКА чемпионат уйдет на довольно большую паузу. У нас будет время немного отдохнуть, и что-то подтянуть. Это будет последний перерыв перед финишной прямой. Надеюсь, ту форму, которую мы сейчас набрали, покажем в игре с армейцами. И потом тоже останемся на этой волне до конца сезона, – цитирует Сутормина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего россиянина два гола и шесть ассистов в 25 матчах.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 45 очков. В предыдущем туре питерцы на своем поле разгромили «Ахмат» (4:0).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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