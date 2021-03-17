Алексей Сутормин: «Зениту» хочется уйти на паузу в чемпионате на хорошей ноте

Фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в преддверии матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА оценил шансы своей команды в игре с армейцами.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 17 марта, в Москве. Начало встречи – в 20:00 мск. В первом круге чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 2:1.

– После игры с ЦСКА чемпионат уйдет на довольно большую паузу. У нас будет время немного отдохнуть, и что-то подтянуть. Это будет последний перерыв перед финишной прямой. Надеюсь, ту форму, которую мы сейчас набрали, покажем в игре с армейцами. И потом тоже останемся на этой волне до конца сезона, – цитирует Сутормина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего россиянина два гола и шесть ассистов в 25 матчах.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 45 очков. В предыдущем туре питерцы на своем поле разгромили «Ахмат» (4:0).