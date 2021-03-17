Перед матчем «Спартак» – «Урал» минутой молчания почтут память Арнольда Федуна

Все матчи 23-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата Европы Юрии Шикунове, а перед игрой «Спартак» – «Урал» также почтут память Арнольда Федуна.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Арнольд Федун – народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, работал хирургом на космодроме Байконур и главным врачом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Его сын Леонид Федун с 2004 года является владельцем московского «Спартака».

Встреча «Спартак» – «Урал» состоится в Москве на «Открытие Арене» завтра 18 марта и начнется в 19:00.