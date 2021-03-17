ЦСКА – об игре с «Зенитом»: Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом».

По информации RT, ссылающегося на страницу армейцев в Instagram, в съемках ролика принял участие бывший голкипер команды Сергей Чепчугов.

– Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме, – говорится в сообщении столичного клуба.

Напомним, что петербургский клуб отправился на выездной матч 21-го тура с «Рубином» (1:2) без комплектов игровой формы. Команде пришлось в спешном порядке заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти экипировку.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта, в Москве. Начало встречи – в 20:00 мск. В первом круге чемпионата подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:1.