Защитник «Ювентуса» Кьеллини может завершить карьеру в нынешнем году

La Gazzetta dello Sport сообщает, что защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини может объявить о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона.

36-летний Кьеллини в последние годы играет не регулярно из-за постоянных проблем с коленом, а потому «Ювентус» не спешит предлагает ему новый контракт. Нынешние соглашение Джорджо с туринским клубом рассчитано до 30 июня.

Кьеллини выступает за «Старую синьоры» с 2005 года и девять раз выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии. Всего на чего счету 525 матчей, 36 голов и 23 результативные передачи в составе туринцев.