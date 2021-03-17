Роман Широков: Для «Зенита» главный конкурент - он сам

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Роман Широков рассказал о своих ожиданиях от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между своими бывшими клубами.

«Фаворита в этом матче нет. Почему бы ЦСКА и не победить? Для них это очень важный матч, в принципе, как и для «Зенита». Победа питерцев чемпионскую интригу не убьет, но уже многое станет понятно. Зависит от того, как сыграют конкуренты. Пока для «Зенита» главный конкурент — он сам. Если команда не будет терять очки, как это было в начале года, то спокойно завершит чемпионат на первом месте. Сейчас конкуренция больше за вторую строчку. Сегодня будет определяющий матч в плане борьбы за чемпионство. Да, «Зенит» не очень хорошо играет на выезде в этом сезоне, но не думаю что это станет сегодня проблемой. Ключевые матчи команда проводит хорошо», - приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч ЦСКА - «Зенит» начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ, имея 45 очков, ЦСКА идет третьим с отставанием в 5 баллов.