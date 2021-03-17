Михаил Боярский: «Зенит» выиграет у ЦСКА 2:0. Семак и Тимощук придадут команде скорости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сделал прогноз на сегодняшнюю игру ЦСКА – «Зенит».

«Полагаю, «Зенит» выиграет со счетом 2:0, – заявил Боярский в интервью для «Спорт-Экспресса». – После разгрома «Ахмата» у команды появилась уверенность, тем более сейчас уже финишная прямая. Если «Зенит» выиграет, то их уже никто не догонит. Трудно играть не на своем поле, но и Азмун, и Дзюба, и Мостовой, и Ракицкий, и Лунев в хорошей форме. Семак и Тимощук придадут команде скорости. Команда должна во что бы то ни стало выиграть в Москве».

Напомним, что в данный момент «Зенит» занимает первое место, набрав 45 очков. У ближайшего преследователя «Спартака» – 41, а занимающий третье место ЦСКА имеет 40.