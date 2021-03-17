Иржи Ярошик: Я рад, что ЦСКА не принимает поспешных действий в отношении Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик оценил шансы армейского клуба в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом», а также прокомментировал возможный уход из клуба главного тренера Виктора Гончаренко.

Напомним, игра между командами пройдет сегодня, 17 марта, в Москве. Матч стартует в 20:00 мск.

– Не знаю, говорят ли об увольнении Семака, но такие разговоры уже долго ведутся по поводу Гончаренко. Рад, что ЦСКА пока решает все с холодной головой, не принимают горячих замен. Надо сначала обсудить, потом принимать решения.

Конечно, сегодня очень важная и непростая для обеих команд игра, каждый будет бороться за три очка. Тяжело сказать, будет ли в игре чье-то преимущество. Возможно, будут удаления, потому что в такой игре без большого количества нервов не обойтись, – приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководство клуб принял участие в 165 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 45 поражений. Его контракт истекает этим летом.