«Барселона» хочет обменять Гризманна на Дибалу

«Барселона» и «Ювентус» могут совершить обмен нападающими в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calcio Mercato, испанский клуб планирует пригласить в свои ряды Пауло Дибалу. Ради данной сделки «сине-гранатовые» готовы отправить в Турин Антуана Гризманна.

По информации источника, единственной проблемой может стать высокие требования 29-летнего француза по заработной плате.

Напомним, Гризманн оказался в «Барселоне» в июле 2019 года – стоимость его трансфера в каталонский клуб из «Атлетико» составил 120 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 87 матчах, забил 28 голов и отдал 15 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Что касается Дибалы, то 27-летний аргентинец присоединился к «Ювентусу» в июле 2015 года. В составе «бьянконери» он отыграл 244 встречи, отличившись 98 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Контракт игрока истекает 30 июня 2022-го.