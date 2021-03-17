Источник: Оба финала Кубка Испании пройдут со зрителями

Болельщики смогут посетить оба предстоящих финала Кубка Испании.

Напомним, что 3 апреля «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграют титул обладателя Кубка короля сезона-2019/20. 17 апреля все тот же «Атлетик» из Бильбао встретится в матче за трофей нынешнего сезона с «Барселоной». Обе игры пройдут в Севилье на Олимпийском стадионе.

Cadena SER сообщает, что власти собираются разрешить заполнить трибуны севильской арены на 20 или на 25%. Это значит, что в лучшем случаи апрельские матчи смогут посетить 15 000 человек.

Скорее всего, билеты смогут приобрести только жители провинции Андалусия, поскольку из-за пандемии коронавируса в Испании до сих пор не сняты запреты на перемещении между регионами страны.

Напомним, что все матчи нынешнего испанского сезона проходят при пустых трибунах.