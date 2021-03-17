В Уфе разрешили проводить спортивные мероприятия без ограничений посещаемости

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса и разрешил проводить спортивные мероприятия без ограничений посещаемости. Об этом сообщает официальный сайт Главы Республики Башкортостан.

При этом пожилым людям, старше 65, а также тем, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 марта 2021 года включительно.

Напомним, что регион в представляют в том числе футбольный клуб «Уфа», выступающий в Российской премьер-лиге, и хоккейный клуб «Салават Юлаев», продолжающий играть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.