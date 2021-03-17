Топ-клубы Европы хотят подписать 17-летнего форварда «ПСЖ» Лабилу

Нападающий юношеской команды «Пари Сен-Жермен» до 19 лет Даниэль Лабила может покинуть состав парижан в конце текущего сезона.

Как отмечает Foot Mercato, руководство французского клуба хочет сохранить 17-летнего игрока в команде и подписать с ним профессиональный контракт, однако пока стороны до сих пор не пришли к соглашению. Таким образом, форвард рискует стать свободным агентом летом 2021 года.

По информации источника, юным талантом интересуются множество топовых клубов Европы, а именно «Бавария», Боруссия (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Байер», «Милан» и «Наполи».

Лабила находится в клубной системе «ПСЖ» с июля 2016 года. Пока форвард не провел ни одного матча в составе взрослой команды парижан.