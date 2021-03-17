Лука Модрич: Я все еще голоден до борьбы на самом высоком уровне

Центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1), а также рассказал о своей текущей физической форме.

Отметим, что во вчерашней игре с итальянским клубом 35-летний хорват отличился результативной передачей. Первая встреча завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Зинедина Зидана вышли в четвертьфинал турнира.

– Тренер попросил нас чаще использовать прессинг. Благодаря этому элементу игры мы получили дополнительную уверенность в своих силах. «Реалу» было очень важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали еще на первой стадии плей-офф. Думаю, что мы можем зайти очень далеко. На данный момент я чувствую себя так, будто мне снова 27! Я все еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь, – приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне хорватский хавбек принял участие в 35 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Пока руководство «Реала» еще не договорилось с игроком о продлении действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2021 года.