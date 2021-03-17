Хачанов проиграл Шарди в 1/8 финала турнира ATP в Дубае

В третьем круге турнира категории ATP 500 в Дубае россиянин Карен Хачанов уступил в трех сетах французу Жереми Шарди – 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.

Шарди, занимающий 53-е место в мировом рейтинге, сделал 19 эйсов при пяти двойных ошибках, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.

22-ракетка мира Хачанов 12 раз подал на вылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог выиграть ни одного гейма на подаче соперника при двух таких возможностях.

В четвертьфинале Шарди сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым, который сегодня обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:4, 6:3).