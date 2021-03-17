«Интер» отменил пресс-конференцию Конте из-за коронавируса у защитника Д’Амброзио

Il Corriere dello Sport сообщил, что миланский «Интер» отменил все ближайшие пресс-конференции, поскольку защитник Данило Д’Амброзио сдал положительный тест на COVID-19.

В ближайшую пятницу 19 марта главный тренер сине-черных Антонио Конте должен был пообщаться с журналистами накануне домашнего матча 28-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Напомним, что «Интер» лидирует в серии А, одержав восемь побед подряд. Команда Конте после 27 туров на девять очков опережает ближайшего преследователя «Милан».

В данный момент футболисты и тренеры миланцев ждут результаты повторных тестов на коронавирус.