РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков

Российская премьер-лига объявила о начале запуска системы добровольной идентификации болельщиков.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу РПЛ, пройти добровольную регистрацию будет возможно в любое время до конца сезона-2020/21. В случае успешного тестирования системы, сервис может войти в систему государственной регистрации, которая пока обсуждается на уровне правительства и министерств.

Новая система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов.