«Ротор» и «Ростов» объявили составы на стартовый матч 23-го тура чемпионата России

Стали известны составы волгоградского «Ротора» и «Ростова» на стартовый матч 23-го тура чемпионата России.
«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Фламарион, Маевский, Жигулев, Давиташвили, Муллин, А.Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Вершков, Кверквелия, Байрыев, Степанов, Медведь, Песегов, Серченков, Алейник, Кипиани.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Глебов, Гигович, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Поярков, Альмквист, Фольмер, Сухомлинов, Саплинов, Турищев, Полоз.