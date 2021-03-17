Де Хеа, Погба и Кавани отправятся с «Манчестер Юнайтед» на ответную игру против «Милана»

Несколько основных игроков «Манчестер Юнайтед» вернулись в строй накануне ответной игры против «Милана».

Как сообщает официальный сайт «МЮ», в составе команды Оле-Ганнура Сульшера на матч в Италию отправятся вратарь Давид Де Хеа, полузащитники Поль Погба и Донни Ван де Бек, а также нападающий Эдинсон Кавани.

В то же время форвард Антони Марсьяль не успел восстановиться после травмы, полученной в первом матче против «Милана» 11 марта.

Весь список игроков «МЮ», которые отправляются в Италию выглядит следующим образом:

Де Хеа, Хендерсон, Грант; Линделеф, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака, Уильямс; Амад, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс, Матич, Мактоминей, Погба, Ван де Бек; Кавани, Гринвуд, Рашфорд.