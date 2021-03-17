Масалитин назвал «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал фаворита матча 23-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА - «Зенит».

«Зенит» - фаворит, все расклады в его пользу. У петербуржцев состав ровнее и дороже, хорошая скамейка, поставленная игра. «Зенит» в одно время бросало из стороны в сторону, но сейчас они поймали уверенность. ЦСКА будет очень тяжело — это последний шанс зацепиться за чемпионство. Но у них есть Влашич, Рондон, непредсказуемый Эджуке — эти люди могут решить исход матча в пользу «армейцев». Если ЦСКА проиграет, то шансов на чемпионство почти не будет. «Зенит» своего тогда не отдаст. Отступать некуда», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА сыграет с «Зенитом» сегодня, матч начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ, имея 45 очков, ЦСКА идет третьим с отставанием в 5 баллов.