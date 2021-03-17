Илья Геркус: Что делать Алексею Миранчуку? Ждать лета и менять клуб

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что Алексею Миранчуку необходимо подумать о смене клуба.

«Вчера для Алексея Миранчука был его 33 матч в составе «Аталанты», – написал Геркус в своем телеграм-канале. – В четырех он вышел в старте, в десяти не вышел совсем, в девятнадцати вышел на замену. Как и вчера. На замену выходил от 45 минут до 3-х. Вчера было 6 минут + 5 добавленных.

Такие замены делаются для того, чтобы попробовать молодого игрока или постепенно вводить в состав после травмы. В случае Алексея это ни то и ни другое. Тогда что? Не может набрать форму? Не понимает систему? Хуже играет, чем другие игроки на позиции? Форма неплохая, но не играя матч целиком форму не показать, с товарищами по команде взаимодействует, голы забивает – 5 штук за 500 игровых минут. Это много. У Руслана Малиновского на той же позиции голов 3 при втрое большем игровом времени.

Есть подозрение, что тренер сам не понимает зачем он попросил этого игрока. Бывает такое. Ошибся. Ошибся и игрок со своим агентом. Бывает.

Что делать Алексею? Ждать лета и менять клуб. Или стиснув зубы еще сезон перемежать выходы на замену с сидением на лавке».