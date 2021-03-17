Висенте Дель Боске: Месси – лучший игрок в истории футбола

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте Дель Боске рассказал о своем отношении к капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Месси сделал многое для «Барселоны». Он доказал, что является лучшим игроком в истории. Конечно, было бы идеально, если б он завершил карьеру на «Камп Ноу», но каждый поступает так, как считает нужным», – цитирует специалиста Marca со ссылкой на Twitch-канал Anonymouscafe.

Напомним, Месси – воспитанник каталонцев. Он играет за первый состав с 2005 года. К слову, его контракт с клубом истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что форвард решил покинуть команду и ведет переговоры с «ПСЖ» и «Манчестер Сити».