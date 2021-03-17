Дубль Дзадзы принес «Торино» победу над «Сассуоло». Туринцы уступали 0:2 до 77-й минуты

В перенесенном матче 24-го тура чемпионата Италии «Торино» дома обыграл «Сассуоло» с результатом 3:2.

В первом тайме форвард гостей Доменико Берарди оформил дубль, поразив ворота Сальваторе Сиригу на 8-й и 38-й минутах.

На 77-й хозяева нападающий «Торино» Симоне Дзадза отквитал один мяч, исполнив точный удар после скидки Антонио Санабрии, а на 87-й Роландо Мандрагора сделал счет 2:2.

Победу хозяевам принес второй гол Дзадзы. На второй минуте компенсированного времени (90+2) он забил головой после навеса Кристиана Ансальди.

«Сассуоло» занимает восьмое место, набрав 39 очков в 27 матчах.

«Торино» выбрался из зоны вылета и поднялся на 17-ю строчку таблицы. У туринского клуба 21 очко после 26 встреч.