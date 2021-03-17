Оле-Гуннар Сульшер: Кавани не готов к поездке в Милан

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Эдинсон Кавани все-таки не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана».

Сегодня днем официальный сайт «МЮ» объявил о том, что уругваец включен в заявку, однако после тренировки стало известно, что Кавани не поедет с командой в Италию.

«Похоже, что Эдинсон почувствовал дискомфорт после тренировки, – объяснил Сульшер в интервью для клубного телеканала. – Он не чувствует себя готовым к поездке».

Напомним, что 11 марта «Манчестер Юнайтед» и «Милан» сыграли вничью на «Олд Траффорд» со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет на «Сан-Сиро» завтра 18 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

В 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне Кавани забил семь мячей и сделал две голевые передачи.