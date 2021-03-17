Винисиус: Уверен, Роналду будут рады в «Реале»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус рассказал о своем отношении к возможному возвращению Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 36-летний игрок, выступающий за «Ювентус», провел переговоры с руководством «бланкос» и дал согласие на трансфер по окончании сезона.

«Роналду – легенда «Реала». Он многого добился здесь. Честно говоря, не могу сказать вам что-то, потому что ничего не знаю. Впрочем, я уверен, что ему будут рады в команде», – приводит слова Винисиуса ESPN.

Напомним, португальский форвард выступает за «старую синьору» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал четыре голевых паса.