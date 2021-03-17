«Ростов» на выезде разгромил «Ротор»

В стартовом матче 23-го тура чемпионата России «Ротор» волгоградский «Ротор» на своем поле уступил «Ростову» с результатом 0:4.

На восьмой минуте гамбийский форвард гостей Али Соу не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Его удар с «точки» парировал хорватский вратарь волгоградцев Йосип Чондрич.

На 41-й минуте ростовчане все-таки открыли счет – автором гола стал шведский полузащитник Армин Гигович. Стоит отметить, что перед ударом Гиговича защитник «Ростова» Максим Осипенко задел мяч рукой в борьбе с Чондричем. Арбитр Кирилл Левников по рекомендации VAR посмотрел повтор, но не аннулировал взятие ворот.

На 59-й минуте другой шведский легионер гостей Понтус Альмквист забил головой после углового, а на 62-й Соу сделал перевес команды Валерия Карпина крупным.

Итоговый счет установил на второй добавленной минуте Александр Саплинов (90+2).