«Ростов» на выезде разгромил «Ротор»

В стартовом матче 23-го тура чемпионата России «Ротор» волгоградский «Ротор» на своем поле уступил «Ростову» с результатом 0:4.
На восьмой минуте гамбийский форвард гостей Али Соу не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Его удар с «точки» парировал хорватский вратарь волгоградцев Йосип Чондрич.
На 41-й минуте ростовчане все-таки открыли счет – автором гола стал шведский полузащитник Армин Гигович. Стоит отметить, что перед ударом Гиговича защитник «Ростова» Максим Осипенко задел мяч рукой в борьбе с Чондричем. Арбитр Кирилл Левников по рекомендации VAR посмотрел повтор, но не аннулировал взятие ворот.
На 59-й минуте другой шведский легионер гостей Понтус Альмквист забил головой после углового, а на 62-й Соу сделал перевес команды Валерия Карпина крупным.
Итоговый счет установил на второй добавленной минуте Александр Саплинов (90+2).
Гигович и Альмквист ранее в РПЛ не забивали.
«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место. По дополнительным показателям желто-синие уступают «Локомотиву» и «Сочи», но опережают «Рубин». Команда Карпина прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ (две ничьи и два поражения).
«Ротор», оставшись с 18 очками, находится на 13-й строчке таблицы.
3 апреля волгоградцы примут «Локомотив». 4 апреля состоится матч «Ростов» – «Спартак».
Чемпионат России
23-й тур
«Ротор» (Волгоград) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:4 (0:1)
Голы: Гигович, 41, Альмквист, 59, Соу, 62, Саплинов, 90+2.
Нереализованный пенальти: Соу, 8 (вратарь).
«Ротор»: Чондрич, Шомко (Степанов, 63), Гогуа, Кожемякин, Давиташвили (Серченков, 30), Макаров, Маевский, Жигулев, Фламарион (Медведь, 69), А.Понсе, Муллин.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко (Поярков, 46), Алеесами, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Гигович (Альмквист, 58), Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46), Тугарев (Полоз, 46), Соу (Турищев, 89).
Предупреждения: Макаров, 22, Жигулев, 48, Гогуа, 85 – Глебов, 49, Козлов, 64.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).