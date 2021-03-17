ЦСКА – «Зенит». Рондон и Дзюба забили по голу в первом тайме (видео)

Московский ЦСКА и питерский «Зенит» ушли на перерыв при равном счете – 1:1.
В составе армейцев отличился нападающий Соломон Рондон, выступавший за сине-бело-голубых с 2014 по 2015 год.
Рондон огорчил бывшую команду 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021
Саломон провел в «Зените» два сезона, а теперь отличился против петербуржцев после прохода Эджуке 💪
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Гости восстановили равновесие благодаря точному удару форварда Артема Дзюбы.
Дзюба сравнял уже через 5 минут после пропущенного гола— Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021
Лови видео ответного мяча «Зенита» 💥 pic.twitter.com/YNX5GsyQ6K
Добавим, что капитан «Зенита» не реализовал пенальти в концовке первого тайма. Его удар отразил вратарь красно-синих Игорь Акинфеев.
источник: «Советский спорт»