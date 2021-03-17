«Ахмат» победил «Арсенал» в Грозном

Грозненский «Ахмат» победил тульский «Арсенал со счетом 2:0 в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

Счет во встрече на 33 минуте открыл защитник «Ахмата» Андрей Семенов, забив после подачи Исмаэла Силва со стандарта. Укрепил преимущество грозненской команды в начале второго тайма нападающий Владимир Ильин, откликнувшись на подачу Максима Ненахова на 47 минуте.

«Ахмат» набрал 29 очков и находится на 11 месте в РПЛ, в следующем туре ему предстоит гостевой матч с «Краснодаром.

«Арсенал» на 14 строчке турнирной таблицы с 17 очками, следующий матч у него тоже гостевой, против «Урала»

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