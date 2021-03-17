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17 марта 22:04
автор: Артур Гичунцев

Дубль Вендела принес победу «Зениту» в матче с ЦСКА

Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился в пользу гостей – 3:2.

В их составе дубль оформил полузащитник Вендел. Еще один гол забил нападающий Артем Дзюба, не реализовавший пенальти в концовке первого тайма.

У москвичей отличился экс-форвард питерцев Соломон Рондон. Еще один мяч в активе хорватского хавбека Николы Влашича. Он поразил ворота соперника с одиннадцатиметровой точки в компенсированное время.

Отметим, что армейцы с 53-й минуты играли в меньшинстве. За фол против полузащитника Далера Кузяева с поля был удален опорный хавбек Ильзат Ахметов. Он получил прямую красную карточку.

Таким образом, команда Сергея Семака упрочила лидерство в чемпионате России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА – 40 очков и третья позиция.

5 апреля «Зенит» примет «Химки», а команда Виктора Гончаренко днем ранее встретится в гостях с «Тамбовом».

РПЛ. 23-й тур

ЦСКА – «Зенит» 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – 28 Рондон, 1:1 – 33 Дзюба, 1:2 – 50 Вендел, 1:3 – 77 Вендел, 2:3 – 90, пенальти Влашич.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Магнуссон, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Ахметов, Влашич, Обляков (Бохинен, 67), Кучаев (Марадишвили, 67), Эджуке, Рондон (Чалов, 84).

«Зенит»: Лунев, Ракицкий (Чистяков, 85), Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Оздоев (Мостовой, 78), Барриос, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).

Предупреждение: Акинфеев (45).

Удаление: Ахметов (53).

источник: «Советский спорт»
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