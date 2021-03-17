Дубль Вендела принес победу «Зениту» в матче с ЦСКА

Матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился в пользу гостей – 3:2.

В их составе дубль оформил полузащитник Вендел. Еще один гол забил нападающий Артем Дзюба, не реализовавший пенальти в концовке первого тайма.

У москвичей отличился экс-форвард питерцев Соломон Рондон. Еще один мяч в активе хорватского хавбека Николы Влашича. Он поразил ворота соперника с одиннадцатиметровой точки в компенсированное время.

Отметим, что армейцы с 53-й минуты играли в меньшинстве. За фол против полузащитника Далера Кузяева с поля был удален опорный хавбек Ильзат Ахметов. Он получил прямую красную карточку.

Таким образом, команда Сергея Семака упрочила лидерство в чемпионате России, набрав 48 очков. В активе ЦСКА – 40 очков и третья позиция.