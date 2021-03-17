«Бавария» и «Лацио» назвали составы команд на матч Лиги чемпионов

«Бавария»: Нюбель, Боатенг, Алаба, Павар, Эрнандес, Горецка, Киммих, Зане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Марушич, Эскаланте, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Фарес, Лаццари, Корреа, Мурики.
Напомним, встреча состоится сегодня в Мюнхене. Начало матча в 23:00 по московскому времени.
Обслужит игру бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Овидиу Хацеган.
В первом матче мюнхенцы в гостях крупно переиграли итальянскую команду со счетом 4:1.