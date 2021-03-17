«Бавария» и «Лацио» назвали составы команд на матч Лиги чемпионов

Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)

Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.