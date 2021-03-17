«Ротор» – «Ростов». Карпин считает, что первый гол его команды забит с нарушением правил

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал мнение экспертов, посчитавших, что первый гол его команды в матче с «Ротором» (0:4) был засчитан по ошибке арбитров.

«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», – цитирует Карпина «РБ-Спорт».

После сегодняшней игры «Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в РПЛ. «Ротор» занимает 13-ю позицию, добыв 18 очков.

К слову, 3 апреля волгоградцы примут «Локомотив», а «Ростов» днем позже сыграет дома со «Спартаком».