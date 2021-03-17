«Ротор» – «Ростов». Карпин считает, что первый гол его команды забит с нарушением правил

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Бирмингем Сити 1 Рединг 1 П1 5.20 Х 1.65 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Шеффилд Уэнсде 1 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.37 Х 4.10 П2 12.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 72' Блэкберн Ровер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 1.90 П2 6.00
Лига чемпионов 2-й тайм, 58' Челси 1 Атлетико М 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Лига чемпионов 2-й тайм, 58' Бавария 1 Лацио 0 П1 1.25 Х 6.90 П2 11.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 3.00 Х 4.40 П2 2.02
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.80 П2 1.46
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Торонто Рэптор 0 П1 2.85 П2 1.45
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.82 П2 2.03
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Рейнд 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.65 Х 4.20 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Кливленд Кавал 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Голден Стэйт У 0 П1 6.40 П2 1.13
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.43 П2 2.90
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Майами Хит 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Монреаль Канад 0 П1 2.55 Х 4.20 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверик 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.10 П2 1.76
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.80 Х 4.10 П2 2.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.74 Х 4.50 П2 3.90
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.20 Х 4.30 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0 П1 4.50 Х 3.20 П2 2.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Урал 0 П1 1.56 Х 4.00 П2 7.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Краснодар 0 Динамо М 0 П1 2.22 Х 3.50 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.33 Х 3.70 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.50
Лига Европы 20:55 Динамо З 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.06
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Рома 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.65
Лига Европы 20:55 Мольде 0 Гранада 0
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Олимпиакос 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.13
17 марта 22:35
автор: Артур Гичунцев

«Ротор» – «Ростов». Карпин считает, что первый гол его команды забит с нарушением правил

Встреча 23-го тура РПЛ прошла в Волгограде.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал мнение экспертов, посчитавших, что первый гол его команды в матче с «Ротором» (0:4) был засчитан по ошибке арбитров.

«После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать», – цитирует Карпина «РБ-Спорт».

После сегодняшней игры «Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в РПЛ. «Ротор» занимает 13-ю позицию, добыв 18 очков.

К слову, 3 апреля волгоградцы примут «Локомотив», а «Ростов» днем позже сыграет дома со «Спартаком».

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Интересные факты об нападающем "Барселоны" Антуане ГризманнеЗапуск тяжелой артиллерии: встреча Хабиба Нурмагомедова с Лоренцо ФертиттойПродажи легковых авто в Испании по итогам февраля рухнули почти на 40%Путин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонкеУЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на коленоСМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова
Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому
Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...
«Эдди просто красавец». Каюмов — о сенсационной победе «Локо» над ЦСКА в Кубке Гагарина
Форвард ярославского «Локо» Артур Каюмов прокомментировал «Плеймейкеру» выездную победу над столичными армейцами (2:0) в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
Америка голосует за Капризова. Конкуренты в борьбе за «Колдера» далеко позади русского таланта
23-летний форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на всех парах мчится к титулу лучшего новичка сезона в НХЛ.
У Месси — рекорд, а у жителя России — победный экспресс с нереальным коэффициентом 1652
15 марта был зафиксирован феноменальный выигрыш клиента БК "Лига Ставок": вложенные 800 рублей за десять дней превратились в 1 321 344.
Карасев — лучший. Наш судья не встал на колени перед матчем Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев оказался в центре внимания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
С «Фиорентиной», но без Кокорина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Овечкин — просто зверь. У него уже 1300 очков и 13 голов до Дионна (видео)
Александр Овечкин, догнав в прошлом матче Фила Эспозито, без раскачки пустился в погоню за пятой строчкой в списке лучших снайперов в истории НХЛ, которую пока занимает Марсель Дионн.
«ЦСКА не борется за золото, но с «Зенитом» будет 1:1». Прогноз Ловчева на главный матч 23-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит», который состоится 17 марта в Москве.
Приняли смерть от шайбы. Летальные исходы во время хоккейных матчей
Смерть 19-летнего капитана молодежной команды питерского "Динамо" Тимура Файзутдинова - далеко не первый случай, когда хоккеист погибает после попадания шайбы в незащищенное место.
Трагедия в хоккее. 19-летний капитан «Динамо» СПб умер после попадания шайбы в голову
За жизнь защитника Тимура Файзутдинова врачи боролись три дня, но спасти парня не удалось.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Судьи в российском футболе – низкая квалификация или взяточники?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика