Артем Дзюба: «Зенит» заслуженно победил ЦСКА. Мы по факту сильнее

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы СМИ после матча с ЦСКА (3:2) в 23-м туре РПЛ.

«Заслуженная победа сегодня. Мы по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил.

Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит надо взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что «отмазался» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.

Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, желтую получил», – цитирует Дзюбу Sport24.ru.