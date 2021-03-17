Стефано Пиоли: Завтра важен результат, мы хотим пройти сильного соперника

«Завтра важен результат, мы хотим пройти сильного соперника. Ибрагимович и Беннасер в составе. То, что Златан вернулся, очень важно. 90 минут он не отыграет, но посмотрим, что произойдёт завтра. Не знаю, как он выступил на фестивале в Сан-Ремо, я не смотрел видео, но на поле он абсолютный чемпион, и мы многого от него ожидаем в этом сезоне.

Мы знаем, насколько хорош «Манчестер Юнайтед», что он может нам предложить. В первом мачте они старались действовать агрессивно, а мы хорошо начинали атаки от своих ворот. Результат на «Олд Траффорд» не должен никак на нас влиять», – цитирует наставника «росонери» официальный сайт клуба.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами состоится 18 марта в Милане, на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи в 23:00.

Напомним, первый матч между соперниками завершился со счетом 1:1.