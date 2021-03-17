Дела российских футболистов переданы в Дисциплинарный комитет ФИФА

«После того, как WADA предоставило ФИФА серию дел из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, ФИФА провела тщательное расследование этого вопроса в сотрудничестве с WADA. В результате этого расследования были выявлены три потенциальных нарушения антидопинговых правил футболистами, о чем недавно было сообщено в Дисциплинарный комитет ФИФА.

Других потенциальных нарушений антидопинговых правил среди образцов в Московской антидопинговой лаборатории выявлено не было, поэтому все дела были закрыты по согласованию с WADA», сообщает футбольная ассоциация.

Напомним, ранее появилась информация о том, что одним из подозреваемых является нападающий «Ростова» Владимир Обухов, чья проба 2013 года оказалась положительной. На тот момент игрок принадлежал московскому «Спартаку» и выступал на правах аренды за «Торпедо».