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18 марта 00:20
автор: Александр Шульгин

Лапорта хочет убедить Месси остаться в «Барселоне»

В столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» прошла инаугурация недавно избранного президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

«Я тут, чтобы принимать важные решения. Например, убедить Лео остаться в клубе. Но он знает об этом. Я очень хочу, чтобы он остался, потому что Месси — лучший игрок в истории. Мы постараемся его убедить. Я тебя люблю и все в клубе тебя любят. Только вместе мы можем быть сильны», — приводит слова Лапорты официальный твиттер клуба.

Напомним, Лапорта был избран на должность президента «Барселоны» 7 марта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что он может покинуть свой пост, так как не в состоянии предоставить гарантии обеспечения 15% бюджета клуба.

Однако Лапорте удалось оперативно найти требуемую сумму.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги каталонский клуб идет на втором месте в турнирной таблице с 59-ю очками.

источник: ФК «Барселона»
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