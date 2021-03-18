Карпин – после победы над «Ротором»: У «Ростова» появилась реализация. Этого не хватало

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ротором» (4:0) в гостевом матче 23-го тура РПЛ.

«По игре есть большие вопросы, особенно в первом тайме. Считаю, это худший тайм за последний год. Зато реализация появилась. Это то, чего не хватало. Сегодня забили три гола с угловых, в других не забивали. Не могу сказать, что сыграли лучше, чем в тех матчах, в которых не выигрывали. Сегодня забили – разница только в этом. А по игре выглядели хуже, чем в других встречах», – заявил Карпин клубной пресс-службе.

После этой игры «Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место в РПЛ. «Ротор» занимает 13-ю позицию, добыв 18 очков.

К слову, 3 апреля волгоградцы примут «Локомотив», а «Ростов» днем позже сыграет дома со «Спартаком».