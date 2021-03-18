«Бавария» снова обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

На 33-й минуте счет открыл нападающий хозяев Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. После перерыва на 73-й минуте Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество мюнхенцев, однако на 81-й минуте Марко Пароло один мяч отыграл.

Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» одержала уверенную победу с общим счетом 6:2.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч.

«Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Лацио» (Рим, Италия) – 2:1 (1:0)