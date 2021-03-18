«Бавария» снова обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

На 33-й минуте счет открыл нападающий хозяев Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. После перерыва на 73-й минуте Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество мюнхенцев, однако на 81-й минуте Марко Пароло один мяч отыграл.
Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» одержала уверенную победу с общим счетом 6:2.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч.
«Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Лацио» (Рим, Италия) – 2:1 (1:0)
Голы: Левандовски, 33 (с пенальти); Чупо-Мотинг, 73 - Пароло, 82.
«Бавария»: Нюбель, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Павар, Эрнандес, Горецка (Дэвис, 64), Киммих (Хави, 77), Зане, Мюллер (Мусиала, 71), Гнабри, Левандовски (Чупо-Мотинг, 71).
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Марушич, Эскаланте (Акпа-Акпро, 84), Луис Альберто (Катальди, 76), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 46), Лаццари (Пароло, 56), Корреа, Мурики (Перейра, 56).
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Предупреждения: Горецка, 49 – Раду, 27; Ачерби, 32; Милинкович-Савич, 39; Корреа, 70.
Германия, Мюнхен. Без зрителей.