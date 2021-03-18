«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов

«Челси» победил мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0.
Первый гол был забит на 34-й минуте, а его автором стал нидерландский хавбек Хаким Зиеш. В концовке поединка отличился бразильский защитник Эмерсон.
Таким образом, команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал турнира и узнает своего соперника в ходе жеребьевки.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч
«Челси» – «Атлетико» – 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 34 Зиеш, , 2:0 – 90 Эмерсон.
«Челси»: Менди, Джеймс, Рюдигер, Зума, Алонсо, Зиеш (Пулишич, 77), Ковачич, Хавертц, Канте, Аспиликуэта, Вернер (Хадсон-Одои, 83).
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Лемар, 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 46), Коке, Сауль, Льоренте, Карраско (Дембеле, 53), Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 59).
Предупреждения: Хавертц (30), Лоди (31), Сауль (51), Хименес (60), Коке (72).
Удаление: Савич (81).
Первая игра: 1:0