«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов

«Челси» победил мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 34-й минуте, а его автором стал нидерландский хавбек Хаким Зиеш. В концовке поединка отличился бразильский защитник Эмерсон.

Таким образом, команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал турнира и узнает своего соперника в ходе жеребьевки.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч