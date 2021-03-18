Властимил Петржела: В РПЛ нет конкуренции, «Зенит» полностью доминирует

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу питерцев в гостевом матче 23-го тура РПЛ с московским ЦСКА (3:2).

«Очень рад за «Зенит», я был уверен в их победе. Я еще перед игрой говорил, что петербуржцы будут чемпионами – так и будет. «Зенит» – абсолютные красавцы! Сейчас мы видим, что в РПЛ просто нет конкуренции, «Зенит» полностью доминирует в России.

Что касается Дзюбы, то мне кажется, что ему пора немножко отдохнуть от пенальти. Одиннадцатиметровые нужно реализовывать, а он не забивает уже второй раз подряд, так что стоит дать ему отдохнуть от точки. Возможно, Вендел сможет пробивать пенальти вместо него. Он сейчас главная звезда «Зенита» и просто отлично себя показывает», – цитирует специалиста Sport24.ru.