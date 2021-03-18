Де Брейне, Канте, Киммих и Модрич претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся 16 и 17 марта.
Отметим, что за победу в голосовании поборются четыре полузащитника – Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал») и Йозуа Киммих («Бавария»).
На счету де Брейне забитый мяч в ворота менхенгладбахской «Боруссии» (2:0), а Модрич записал на свой счет один ассист в игре с «Аталантой» (3:1). Что касается Канте и Киммиха, то оба игрока в своих матчах показали высокий процент точных передач – 29-летний француз в матче против «Атлетико» (2:0) имел 88% точных пасов, а у 26-летнего немца – 87% в противостоянии с «Лацио» (2:1).
источник: UEFA (УЕФА)